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10.11.2026 12:29:00

Südzucker Aktie News: Südzucker am Mittag billiger

Südzucker Aktie News: Südzucker am Mittag billiger

Die Aktie von Südzucker gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Südzucker-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 11,20 EUR.

Südzucker
10.30 CHF -0.15%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 11,20 EUR. Die Südzucker-Aktie gab in der Spitze bis auf 11,16 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 11,24 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 10'382 Südzucker-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 31.03.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 13,57 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Südzucker-Aktie mit einem Kursplus von 21,16 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 23.12.2025 Kursverluste bis auf 8,92 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Südzucker-Aktie derzeit noch 20,36 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,135 EUR. Im Vorjahr hatte Südzucker 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Südzucker am 08.10.2026. Mit einem EPS von 0,10 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Südzucker mit -0,20 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2.13 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.05 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Von Analysten wird erwartet, dass Südzucker im Jahr 2027 0,328 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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