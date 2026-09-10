Südzucker Aktie News: Anleger schicken Südzucker am Vormittag ins Plus

Die Südzucker-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 12,82 EUR. Die Südzucker-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 12,84 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 12,78 EUR. Von der Südzucker-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 7'335 Stück gehandelt.

Am 31.03.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,57 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Südzucker-Aktie somit 5,53 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.12.2025 bei 8,92 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,42 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Südzucker-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,128 EUR. Am 09.07.2026 äusserte sich Südzucker zu den Kennzahlen des am 31.05.2026 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Südzucker ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,18 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 2.06 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von -4,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Südzucker 2.15 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 0,377 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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