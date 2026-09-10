Südzucker Aktie 349450 / DE0007297004
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10.09.2026 16:29:00
Südzucker Aktie News: Südzucker am Donnerstagnachmittag stärker
Die Aktie von Südzucker zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Südzucker zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 12,98 EUR.
Die Südzucker-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr 1,4 Prozent im Plus bei 12,98 EUR. Im Tageshoch stieg die Südzucker-Aktie bis auf 13,18 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 12,78 EUR. Zuletzt wechselten 243'713 Südzucker-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (13,57 EUR) erklomm das Papier am 31.03.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,55 Prozent. Bei 8,92 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.12.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Südzucker-Aktie derzeit noch 31,28 Prozent Luft nach unten.
Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Südzucker-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,128 EUR. Am 09.07.2026 lud Südzucker zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.05.2026 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,18 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -4,41 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2.15 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2.06 Mrd. EUR.
Von Analysten wird erwartet, dass Südzucker im Jahr 2027 0,377 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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09.09.26
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|Südzucker Halten
|DZ BANK
|27.05.26
|Südzucker Overweight
|Barclays Capital
|22.05.26
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|10.07.26
|Südzucker Halten
|DZ BANK
|29.06.26
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|02.06.26
|Südzucker Halten
|DZ BANK
|27.05.26
|Südzucker Overweight
|Barclays Capital
|22.05.26
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|27.05.26
|Südzucker Overweight
|Barclays Capital
|21.05.26
|Südzucker Overweight
|Barclays Capital
|28.04.26
|Südzucker Overweight
|Barclays Capital
|31.03.26
|Südzucker Overweight
|Barclays Capital
|01.04.26
|Südzucker Verkaufen
|DZ BANK
|17.02.26
|Südzucker Underweight
|Barclays Capital
|21.01.26
|Südzucker Underweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|Südzucker Verkaufen
|DZ BANK
|13.01.26
|Südzucker Underweight
|Barclays Capital
|10.07.26
|Südzucker Halten
|DZ BANK
|29.06.26
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|02.06.26
|Südzucker Halten
|DZ BANK
|22.05.26
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|28.04.26
|Südzucker Halten
|DZ BANK
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