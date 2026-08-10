Südzucker Aktie News: Südzucker am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 11,16 EUR. Die grössten Abgaben verzeichnete die Südzucker-Aktie bis auf 11,08 EUR. Bei 11,24 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 47'930 Südzucker-Aktien den Besitzer.

Am 31.03.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,57 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Südzucker-Aktie derzeit noch 21,59 Prozent Luft nach oben. Bei 8,92 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.12.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,07 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Südzucker-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,128 EUR aus. Die Zahlen des am 31.05.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Südzucker am 09.07.2026. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,18 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -4,41 Prozent auf 2.06 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.15 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Südzucker-Aktie in Höhe von 0,377 EUR im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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