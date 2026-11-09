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09.11.2026 09:29:00

Südzucker Aktie News: Südzucker tendiert am Montagvormittag schwächer

Südzucker Aktie News: Südzucker tendiert am Montagvormittag schwächer

Die Aktie von Südzucker gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Südzucker-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 11,14 EUR.

Südzucker
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Um 09:28 Uhr ging es für die Südzucker-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 11,14 EUR. Die grössten Abgaben verzeichnete die Südzucker-Aktie bis auf 11,06 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 11,08 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 3'625 Südzucker-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.03.2026 bei 13,57 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Südzucker-Aktie mit einem Kursplus von 21,81 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.12.2025 bei 8,92 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,93 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Südzucker seine Aktionäre 2026 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,135 EUR je Aktie ausschütten. Am 08.10.2026 lud Südzucker zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.08.2026 endete. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,10 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2.13 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,11 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Südzucker einen Umsatz von 2.05 Mrd. EUR eingefahren.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Südzucker-Gewinn in Höhe von 0,328 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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