Südzucker Aktie News: Südzucker am Vormittag gesucht

Die Südzucker-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr 1,7 Prozent im Plus bei 12,04 EUR. Die Südzucker-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 12,06 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 11,74 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 96'902 Südzucker-Aktien den Besitzer.

Am 31.03.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 13,57 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,71 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Südzucker-Aktie. Am 23.12.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 8,92 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Südzucker-Aktie 25,91 Prozent sinken.

Südzucker-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,118 EUR belaufen. Südzucker gewährte am 08.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.08.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,18 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 2.13 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von -1,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.15 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 0,316 EUR je Südzucker-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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