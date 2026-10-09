Südzucker Aktie 349450 / DE0007297004
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09.10.2026 09:29:00
Südzucker Aktie News: Südzucker am Vormittag gesucht
Die Aktie von Südzucker gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Südzucker-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,7 Prozent auf 12,04 EUR.
Die Südzucker-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr 1,7 Prozent im Plus bei 12,04 EUR. Die Südzucker-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 12,06 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 11,74 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 96'902 Südzucker-Aktien den Besitzer.
Am 31.03.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 13,57 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,71 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Südzucker-Aktie. Am 23.12.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 8,92 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Südzucker-Aktie 25,91 Prozent sinken.
Südzucker-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,118 EUR belaufen. Südzucker gewährte am 08.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.08.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,18 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 2.13 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von -1,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.15 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 0,316 EUR je Südzucker-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
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