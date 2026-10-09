Südzucker Aktie News: Südzucker reagiert am Nachmittag positiv

Die Südzucker-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 4,6 Prozent auf 12,38 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Südzucker-Aktie bei 12,50 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 11,74 EUR. Bisher wurden via XETRA 189'383 Südzucker-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (13,57 EUR) erklomm das Papier am 31.03.2026. 9,61 Prozent Plus fehlen der Südzucker-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 8,92 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.12.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,95 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Südzucker-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Südzucker-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,118 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Südzucker 0,000 EUR aus. Die Bilanz zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Südzucker am 08.10.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,18 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Südzucker in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -1,07 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2.13 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 2.15 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Von Analysten wird erwartet, dass Südzucker im Jahr 2027 0,316 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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