Südzucker Aktie 349450 / DE0007297004
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09.10.2026 12:29:00
Südzucker Aktie News: Südzucker am Mittag mit grünen Vorzeichen
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Südzucker. Die Südzucker-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,7 Prozent auf 12,40 EUR.
Um 12:28 Uhr ging es für das Südzucker-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 4,7 Prozent auf 12,40 EUR. Kurzfristig markierte die Südzucker-Aktie bei 12,46 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 11,74 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Südzucker-Aktie belief sich zuletzt auf 158'814 Aktien.
Am 31.03.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,57 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,44 Prozent. Am 23.12.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,92 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 28,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Südzucker-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,118 EUR belaufen. Die Bilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal legte Südzucker am 08.10.2026 vor. Mit einem EPS von 0,10 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Südzucker mit -0,18 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -1,07 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2.15 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2.13 Mrd. EUR.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 0,316 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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