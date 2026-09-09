Südzucker Aktie 349450 / DE0007297004
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09.09.2026 09:29:00
Südzucker Aktie News: Südzucker macht am Vormittag Boden gut
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Südzucker. Im XETRA-Handel gewannen die Südzucker-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.
Die Südzucker-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 12,80 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Südzucker-Aktie bei 12,80 EUR. Bei 12,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2'542 Südzucker-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (13,57 EUR) erklomm das Papier am 31.03.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Südzucker-Aktie derzeit noch 6,02 Prozent Luft nach oben. Am 23.12.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,92 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 30,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,128 EUR je Südzucker-Aktie. Die Bilanz zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Südzucker am 09.07.2026. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,18 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -4,41 Prozent zurück. Hier wurden 2.06 Mrd. EUR gegenüber 2.15 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Südzucker einen Gewinn von 0,377 EUR je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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