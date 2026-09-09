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Südzucker Aktie 349450 / DE0007297004

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09.09.2026 16:29:00

Südzucker Aktie News: Südzucker am Nachmittag mit Aufschlag

Südzucker Aktie News: Südzucker am Nachmittag mit Aufschlag

Die Aktie von Südzucker gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 12,86 EUR zu.

Südzucker
12.07 CHF 0.78%
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Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 12,86 EUR zu. In der Spitze gewann die Südzucker-Aktie bis auf 12,94 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 12,70 EUR. Zuletzt wechselten 41'936 Südzucker-Aktien den Besitzer.

Am 31.03.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 13,57 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,52 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 8,92 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.12.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Südzucker-Aktie liegt somit 44,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,128 EUR. Im Vorjahr hatte Südzucker 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Südzucker liess sich am 09.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Südzucker hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,01 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,18 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -4,41 Prozent auf 2.06 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.15 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 0,377 EUR je Aktie in den Südzucker-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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