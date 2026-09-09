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Südzucker Aktie 349450 / DE0007297004

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09.09.2026 12:29:00

Südzucker Aktie News: Südzucker zeigt sich am Mittwochmittag gestärkt

Südzucker Aktie News: Südzucker zeigt sich am Mittwochmittag gestärkt

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Südzucker. Zuletzt ging es für das Südzucker-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 12,84 EUR.

Südzucker
12.05 CHF 0.58%
Kaufen Verkaufen

Die Südzucker-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 12,84 EUR. Die Südzucker-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 12,94 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 12,70 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 28'411 Südzucker-Aktien.

Am 31.03.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 13,57 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Südzucker-Aktie 5,69 Prozent zulegen. Am 23.12.2025 gab der Anteilsschein bis auf 8,92 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,53 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Südzucker-Aktie.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,128 EUR je Südzucker-Aktie. Am 09.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,18 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -4,41 Prozent auf 2.06 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.15 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 0,377 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: ah
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