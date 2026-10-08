Südzucker Aktie News: Südzucker macht am Donnerstagvormittag Boden gut

Das Papier von Südzucker legte um 09:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 12,60 EUR. Bei 12,60 EUR markierte die Südzucker-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 12,40 EUR. Von der Südzucker-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4'557 Stück gehandelt.

Am 31.03.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 13,57 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,70 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.12.2025 (8,92 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Südzucker-Aktie mit einem Verlust von 29,21 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Südzucker-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,114 EUR. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Südzucker am 09.07.2026. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,01 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,18 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 2.06 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von -4,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.15 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Südzucker ein EPS in Höhe von 0,380 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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