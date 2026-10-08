Südzucker Aktie News: Südzucker am Donnerstagnachmittag tiefer

Die Südzucker-Aktie musste um 16:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 4,0 Prozent auf 11,90 EUR. Die grössten Abgaben verzeichnete die Südzucker-Aktie bis auf 11,66 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 12,40 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 151'883 Südzucker-Aktien.

Bei 13,57 EUR erreichte der Titel am 31.03.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,03 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.12.2025 bei 8,92 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Südzucker-Aktie mit einem Verlust von 25,04 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,114 EUR. Im Vorjahr erhielten Südzucker-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Am 09.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,01 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,18 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -4,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2.06 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 2.15 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

In der Südzucker-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 0,380 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Südzucker-Aktie

Südzucker-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

So schätzen Analysten die Südzucker-Aktie ein

April 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der Südzucker-Aktie angepasst