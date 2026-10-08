Südzucker Aktie News: Südzucker tendiert am Mittag schwächer

Um 12:28 Uhr ging es für die Südzucker-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 3,1 Prozent auf 12,02 EUR. In der Spitze büsste die Südzucker-Aktie bis auf 11,92 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 12,40 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 67'174 Südzucker-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 13,57 EUR. Dieser Kurs wurde am 31.03.2026 erreicht. 12,90 Prozent Plus fehlen der Südzucker-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.12.2025 bei 8,92 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Südzucker-Aktie 34,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2026 erhielten Südzucker-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,114 EUR. Südzucker gewährte am 09.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.05.2026 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,01 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Südzucker ebenfalls -0,18 EUR je Aktie eingebüsst. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -4,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2.06 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 2.15 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,380 EUR je Südzucker-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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