Südzucker Aktie News: Südzucker am Vormittag im Aufwind

Das Papier von Südzucker legte um 09:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 12,60 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Südzucker-Aktie bei 12,62 EUR. Bei 12,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2'628 Südzucker-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.03.2026 bei 13,57 EUR. Derzeit notiert die Südzucker-Aktie damit 7,15 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.12.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,92 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Südzucker-Aktie mit einem Verlust von 29,21 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,128 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2026. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Südzucker am 09.07.2026. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,18 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz lag bei 2.06 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von -4,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.15 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Südzucker-Aktie in Höhe von 0,377 EUR im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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