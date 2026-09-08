Südzucker Aktie 349450 / DE0007297004
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08.09.2026 16:29:00
Südzucker Aktie News: Südzucker zeigt sich am Nachmittag freundlich
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Südzucker. Im XETRA-Handel gewannen die Südzucker-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.
Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Südzucker zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 12,66 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Südzucker-Aktie bei 12,72 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 12,50 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 19'688 Südzucker-Aktien.
Am 31.03.2026 markierte das Papier bei 13,57 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Südzucker-Aktie damit 6,71 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.12.2025 (8,92 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,54 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,128 EUR je Südzucker-Aktie. Die Zahlen des am 31.05.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Südzucker am 09.07.2026. Südzucker hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,01 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,18 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -4,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2.06 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 2.15 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 0,377 EUR je Südzucker-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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