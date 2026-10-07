Südzucker Aktie 349450 / DE0007297004
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07.10.2026 09:29:00
Südzucker Aktie News: Südzucker am Mittwochvormittag auf rotem Terrain
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Südzucker. Die Südzucker-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 12,34 EUR abwärts.
Die Südzucker-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 12,34 EUR abwärts. Die grössten Abgaben verzeichnete die Südzucker-Aktie bis auf 12,30 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 12,34 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4'176 Südzucker-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 13,57 EUR. Dieser Kurs wurde am 31.03.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Südzucker-Aktie derzeit noch 9,97 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.12.2025 bei 8,92 EUR. Derzeit notiert die Südzucker-Aktie damit 38,34 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Für Südzucker-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,114 EUR ausgeschüttet werden. Am 09.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Südzucker ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,18 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -4,41 Prozent auf 2.06 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2.15 Mrd. EUR gelegen.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Südzucker einen Gewinn von 0,380 EUR je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
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