Südzucker Aktie News: Südzucker am Montagvormittag mit Abschlägen

Die Südzucker-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 12,46 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Südzucker-Aktie bei 12,46 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 12,46 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2'267 Südzucker-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (13,57 EUR) erklomm das Papier am 31.03.2026. Mit einem Zuwachs von 8,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 8,92 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.12.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Südzucker-Aktie 28,41 Prozent sinken.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,128 EUR je Südzucker-Aktie. Südzucker gewährte am 09.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.05.2026 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,18 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -4,41 Prozent auf 2.06 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2.15 Mrd. EUR gelegen.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 0,377 EUR je Südzucker-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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