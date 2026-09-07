Südzucker Aktie News: Südzucker am Nachmittag im Minusbereich

Die Südzucker-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,6 Prozent auf 12,54 EUR ab. Die grössten Abgaben verzeichnete die Südzucker-Aktie bis auf 12,44 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 12,46 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 28'841 Südzucker-Aktien umgesetzt.

Am 31.03.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 13,57 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,21 Prozent über dem aktuellen Kurs der Südzucker-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 8,92 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Südzucker-Aktie mit einem Verlust von 28,87 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Südzucker-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,128 EUR. Am 09.07.2026 lud Südzucker zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.05.2026 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,01 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Südzucker ebenfalls -0,18 EUR je Aktie eingebüsst. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2.06 Mrd. EUR – eine Minderung von -4,41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2.15 Mrd. EUR eingefahren.

Experten taxieren den Südzucker-Gewinn für das Jahr 2027 auf 0,377 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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