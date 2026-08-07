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07.08.2026 09:29:00

Südzucker Aktie News: Südzucker am Vormittag im Aufwind

Südzucker Aktie News: Südzucker am Vormittag im Aufwind

Die Aktie von Südzucker gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Südzucker konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 10,98 EUR.

Südzucker
10.46 CHF 3.03%
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Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 10,98 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Südzucker-Aktie bisher bei 10,98 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 10,90 EUR. Von der Südzucker-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 349 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 13,57 EUR. Dieser Kurs wurde am 31.03.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der Südzucker-Aktie ist somit 23,59 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 23.12.2025 gab der Anteilsschein bis auf 8,92 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Südzucker-Aktie liegt somit 23,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Südzucker-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,128 EUR. Die Zahlen des am 31.05.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Südzucker am 09.07.2026. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,01 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,18 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -4,41 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.06 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.15 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Südzucker einen Gewinn von 0,377 EUR je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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