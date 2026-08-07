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07.08.2026 16:29:00

Südzucker Aktie News: Südzucker am Freitagnachmittag stärker

Südzucker Aktie News: Südzucker am Freitagnachmittag stärker

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Südzucker. Das Papier von Südzucker konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,1 Prozent auf 11,24 EUR.

Südzucker
10.46 CHF 3.03%
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Das Papier von Südzucker konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,1 Prozent auf 11,24 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Südzucker-Aktie bei 11,30 EUR. Bei 10,90 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 23'214 Südzucker-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 13,57 EUR. Dieser Kurs wurde am 31.03.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der Südzucker-Aktie liegt somit 17,17 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 23.12.2025 gab der Anteilsschein bis auf 8,92 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Südzucker-Aktie 26,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,128 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2026. Am 09.07.2026 lud Südzucker zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.05.2026 endete. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Südzucker ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,18 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Südzucker in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -4,41 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2.06 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 2.15 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,377 EUR je Südzucker-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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