Südzucker Aktie 349450 / DE0007297004
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07.05.2026 12:29:00
Südzucker Aktie News: Südzucker verbilligt sich am Donnerstagmittag
Die Aktie von Südzucker gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Südzucker-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,0 Prozent im Minus bei 11,80 EUR.
Die Südzucker-Aktie musste um 12:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,0 Prozent auf 11,80 EUR. Die Südzucker-Aktie gab in der Spitze bis auf 11,80 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 12,06 EUR. Bisher wurden via XETRA 55'519 Südzucker-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 13,57 EUR markierte der Titel am 31.03.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 15,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,92 EUR. Dieser Wert wurde am 23.12.2025 erreicht. Abschläge von 24,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Experten gehen davon aus, dass Südzucker-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,058 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Südzucker 0,200 EUR aus. Südzucker veröffentlichte am 13.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Südzucker hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,02 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,62 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Mit einem Umsatz von 2.16 Mrd. EUR, gegenüber 2.37 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -9,18 Prozent präsentiert.
Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --0,307 EUR je Südzucker-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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