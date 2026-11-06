Südzucker Aktie News: Südzucker am Freitagnachmittag mit Kursabschlägen

Die Südzucker-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr 1,6 Prozent im Minus bei 11,24 EUR. Der Kurs der Südzucker-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 11,08 EUR nach. Bei 11,24 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 138'867 Südzucker-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 13,57 EUR erreichte der Titel am 31.03.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 20,73 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 8,92 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Südzucker-Aktie ist somit 20,64 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,135 EUR je Südzucker-Aktie. Am 08.10.2026 äusserte sich Südzucker zu den Kennzahlen des am 31.08.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,11 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2.13 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.05 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Südzucker-Gewinn in Höhe von 0,328 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Südzucker-Aktie

Oktober 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der Südzucker-Aktie angepasst

Südzucker-Aktie dennoch tiefer: Schwarze Zahlen im Halbjahr

Südzucker-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats