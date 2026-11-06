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06.11.2026 16:29:00
Südzucker Aktie News: Südzucker am Freitagnachmittag mit Kursabschlägen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Südzucker. Die Südzucker-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,6 Prozent auf 11,24 EUR.
Die Südzucker-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr 1,6 Prozent im Minus bei 11,24 EUR. Der Kurs der Südzucker-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 11,08 EUR nach. Bei 11,24 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 138'867 Südzucker-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 13,57 EUR erreichte der Titel am 31.03.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 20,73 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 8,92 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Südzucker-Aktie ist somit 20,64 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,135 EUR je Südzucker-Aktie. Am 08.10.2026 äusserte sich Südzucker zu den Kennzahlen des am 31.08.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,11 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2.13 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.05 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Südzucker-Gewinn in Höhe von 0,328 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
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❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
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