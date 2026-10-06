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06.10.2026 09:29:00

Südzucker Aktie News: Südzucker am Dienstagvormittag gesucht

Südzucker Aktie News: Südzucker am Dienstagvormittag gesucht

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Südzucker. Die Südzucker-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 12,34 EUR.

Südzucker
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Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 12,34 EUR zu. In der Spitze legte die Südzucker-Aktie bis auf 12,42 EUR zu. Bei 12,34 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Südzucker-Aktie belief sich zuletzt auf 5'532 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 13,57 EUR erreichte der Titel am 31.03.2026 ein 52-Wochen-Hoch. 9,97 Prozent Plus fehlen der Südzucker-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 8,92 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 27,71 Prozent würde die Südzucker-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,114 EUR je Südzucker-Aktie. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Südzucker am 09.07.2026 vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Südzucker ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,18 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 2.06 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von -4,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.15 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 0,380 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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