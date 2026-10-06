Südzucker Aktie News: Anleger greifen bei Südzucker am Dienstagnachmittag zu

Um 16:28 Uhr stieg die Südzucker-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 12,48 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Südzucker-Aktie bisher bei 12,50 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 12,34 EUR. Der Tagesumsatz der Südzucker-Aktie belief sich zuletzt auf 45'864 Aktien.

Am 31.03.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 13,57 EUR. Der derzeitige Kurs der Südzucker-Aktie liegt somit 8,03 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.12.2025 (8,92 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Südzucker-Aktie 39,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Südzucker-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,114 EUR. Am 09.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Südzucker ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,18 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -4,41 Prozent auf 2.06 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.15 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Den erwarteten Gewinn je Südzucker-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 0,380 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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