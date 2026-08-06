Südzucker Aktie 349450 / DE0007297004
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06.08.2026 12:29:00
Südzucker Aktie News: Südzucker tendiert am Mittag schwächer
Die Aktie von Südzucker gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 11,08 EUR.
Der Südzucker-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 11,08 EUR. Die Südzucker-Aktie gab in der Spitze bis auf 11,00 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 11,06 EUR. Zuletzt wechselten 26'093 Südzucker-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (13,57 EUR) erklomm das Papier am 31.03.2026. Der derzeitige Kurs der Südzucker-Aktie liegt somit 18,35 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 23.12.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 8,92 EUR ab. Mit Abgaben von 19,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nachdem im Jahr 2026 0,000 EUR an Südzucker-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,128 EUR aus. Am 09.07.2026 legte Südzucker die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.05.2026 endete, vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,01 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,18 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 2.06 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von -4,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.15 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
In der Südzucker-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 0,377 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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