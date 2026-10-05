Südzucker Aktie 349450 / DE0007297004
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05.10.2026 09:29:00
Südzucker Aktie News: Südzucker am Vormittag in Grün
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Südzucker. Die Südzucker-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 11,90 EUR.
Die Aktionäre schickten das Papier von Südzucker nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 0,3 Prozent auf 11,90 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Südzucker-Aktie bei 11,96 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 11,86 EUR. Zuletzt wechselten 10'204 Südzucker-Aktien den Besitzer.
Am 31.03.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 13,57 EUR. Derzeit notiert die Südzucker-Aktie damit 12,31 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.12.2025 bei 8,92 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Südzucker-Aktie 25,04 Prozent sinken.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,114 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2026. Am 09.07.2026 äusserte sich Südzucker zu den Kennzahlen des am 31.05.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,01 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,18 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Südzucker hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.06 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -4,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.15 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.
Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Südzucker ein EPS in Höhe von 0,380 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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