Südzucker Aktie News: Südzucker am Montagnachmittag gesucht

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,9 Prozent auf 12,20 EUR zu. Bei 12,30 EUR markierte die Südzucker-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 11,86 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 117'309 Südzucker-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 13,57 EUR erreichte der Titel am 31.03.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,23 Prozent über dem aktuellen Kurs der Südzucker-Aktie. Am 23.12.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 8,92 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 26,89 Prozent könnte die Südzucker-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Südzucker-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,114 EUR belaufen. Am 09.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,18 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.06 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von -4,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.15 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 0,380 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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