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Südzucker Aktie 349450 / DE0007297004

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05.10.2026 12:29:00

Südzucker Aktie News: Südzucker zieht am Montagmittag an

Südzucker Aktie News: Südzucker zieht am Montagmittag an

Die Aktie von Südzucker gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Südzucker konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 11,90 EUR.

Südzucker
11.02 CHF -0.24%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr wies die Südzucker-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 11,90 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Südzucker-Aktie sogar auf 12,04 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 11,86 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 58'970 Südzucker-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.03.2026 bei 13,57 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,03 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 23.12.2025 auf bis zu 8,92 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Südzucker-Aktie 33,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Südzucker-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,114 EUR ausgeschüttet werden. Am 09.07.2026 lud Südzucker zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.05.2026 endete. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,01 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,18 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 2.06 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von -4,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.15 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 0,380 EUR je Aktie in den Südzucker-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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