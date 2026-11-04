Südzucker Aktie News: Südzucker gewinnt am Mittwochmittag an Boden

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 11,32 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Südzucker-Aktie bei 11,36 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 11,14 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Südzucker-Aktien beläuft sich auf 30'333 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (13,57 EUR) erklomm das Papier am 31.03.2026. Der aktuelle Kurs der Südzucker-Aktie ist somit 19,88 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 8,92 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.12.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,20 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Südzucker-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,135 EUR belaufen. Die Bilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal legte Südzucker am 08.10.2026 vor. Das EPS lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal hatte Südzucker ebenfalls ein EPS von -0,20 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 2.13 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 4,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.05 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Von Analysten wird erwartet, dass Südzucker im Jahr 2027 0,328 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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