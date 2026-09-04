Südzucker Aktie News: Südzucker tendiert am Freitagvormittag seitwärts

Anleger zeigten sich um 09:28 Uhr bei der Südzucker-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 12,70 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Südzucker-Aktie bei 12,70 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Südzucker-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 12,70 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 12,70 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 41 Südzucker-Aktien umgesetzt.

Bei 13,57 EUR markierte der Titel am 31.03.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 6,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 8,92 EUR am 23.12.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Südzucker-Aktie 42,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Südzucker-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,128 EUR belaufen. Südzucker liess sich am 09.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,01 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,18 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -4,41 Prozent auf 2.06 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Südzucker 2.15 Mrd. EUR umgesetzt.

In der Südzucker-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 0,377 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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