Südzucker Aktie 349450 / DE0007297004
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04.09.2026 16:29:00
Südzucker Aktie News: Südzucker am Nachmittag mit Abschlägen
Die Aktie von Südzucker gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Südzucker-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 12,62 EUR.
Um 16:28 Uhr fiel die Südzucker-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 12,62 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Südzucker-Aktie bis auf 12,54 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 12,70 EUR. Bisher wurden heute 33'417 Südzucker-Aktien gehandelt.
Bei 13,57 EUR markierte der Titel am 31.03.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,53 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 8,92 EUR am 23.12.2025. Das 52-Wochen-Tief könnte die Südzucker-Aktie mit einem Verlust von 29,32 Prozent wieder erreichen.
Nachdem im Jahr 2026 0,000 EUR an Südzucker-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,128 EUR aus. Die Bilanz zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Südzucker am 09.07.2026. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Südzucker ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,18 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.06 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von -4,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.15 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.
Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Südzucker-Gewinn in Höhe von 0,377 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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