Südzucker Aktie 349450 / DE0007297004
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04.09.2026 12:29:00
Südzucker Aktie News: Südzucker tendiert am Freitagmittag auf rotem Terrain
Die Aktie von Südzucker gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Südzucker-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 12,66 EUR.
Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 12,66 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Südzucker-Aktie bei 12,54 EUR. Bei 12,70 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 20'842 Südzucker-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 31.03.2026 auf bis zu 13,57 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,19 Prozent könnte die Südzucker-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.12.2025 bei 8,92 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,54 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Im Jahr 2026 erhielten Südzucker-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,128 EUR. Am 09.07.2026 lud Südzucker zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.05.2026 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,01 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Südzucker ebenfalls -0,18 EUR je Aktie eingebüsst. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -4,41 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2.15 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2.06 Mrd. EUR.
Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 0,377 EUR je Südzucker-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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