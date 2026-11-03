Südzucker Aktie News: Südzucker verliert am Vormittag

Die Südzucker-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 11,14 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Südzucker-Aktie bis auf 11,02 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 11,10 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2'973 Südzucker-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 13,57 EUR erreichte der Titel am 31.03.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 21,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 23.12.2025 auf bis zu 8,92 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Südzucker-Aktie 24,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Südzucker-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,135 EUR belaufen. Die Zahlen des am 31.08.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Südzucker am 08.10.2026. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,10 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,11 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2.13 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.05 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 0,328 EUR je Südzucker-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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