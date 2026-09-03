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03.09.2026 09:29:00

Südzucker Aktie News: Anleger schicken Südzucker am Donnerstagvormittag ins Minus

Südzucker Aktie News: Anleger schicken Südzucker am Donnerstagvormittag ins Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Südzucker. Die Südzucker-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 12,64 EUR.

Südzucker
11.89 CHF -0.44%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von Südzucker gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 12,64 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Südzucker-Aktie ging bis auf 12,64 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 12,82 EUR. Bisher wurden heute 2'220 Südzucker-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 13,57 EUR erreichte der Titel am 31.03.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Südzucker-Aktie mit einem Kursplus von 7,36 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 23.12.2025 Kursverluste bis auf 8,92 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,43 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Südzucker-Aktie.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Südzucker-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,128 EUR. Südzucker liess sich am 09.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,18 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 2.06 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von -4,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Südzucker 2.15 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 0,377 EUR je Südzucker-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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