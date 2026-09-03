Südzucker Aktie 349450 / DE0007297004
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03.09.2026 12:29:00
Südzucker Aktie News: Südzucker am Mittag freundlich
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Südzucker. Die Südzucker-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 12,84 EUR.
Um 12:28 Uhr ging es für das Südzucker-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 12,84 EUR. Die Südzucker-Aktie zog in der Spitze bis auf 12,84 EUR an. Bei 12,82 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 30'106 Südzucker-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 13,57 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.03.2026). Der derzeitige Kurs der Südzucker-Aktie liegt somit 5,38 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.12.2025 bei 8,92 EUR. Der derzeitige Kurs der Südzucker-Aktie liegt somit 43,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Südzucker-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,128 EUR. Am 09.07.2026 legte Südzucker die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.05.2026 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Südzucker ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,18 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -4,41 Prozent zurück. Hier wurden 2.06 Mrd. EUR gegenüber 2.15 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Südzucker-Aktie in Höhe von 0,377 EUR im Jahr 2027 aus.
Redaktion finanzen.ch
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