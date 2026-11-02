Südzucker Aktie News: Südzucker am Montagnachmittag auf rotem Terrain

Die Südzucker-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 11,08 EUR. Bei 11,04 EUR markierte die Südzucker-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 11,18 EUR. Der Tagesumsatz der Südzucker-Aktie belief sich zuletzt auf 17'646 Aktien.

Am 31.03.2026 markierte das Papier bei 13,57 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Südzucker-Aktie ist somit 22,47 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 23.12.2025 gab der Anteilsschein bis auf 8,92 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,49 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Südzucker-Aktie.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Südzucker-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,135 EUR. Am 08.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,11 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.13 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 2.05 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Südzucker-Aktie in Höhe von 0,328 EUR im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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