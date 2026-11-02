Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’803 -0.1%  SPI 20’868 0.1%  Dow 52’340 1.1%  DAX 25’983 0.6%  Euro 0.9172 -0.9%  EStoxx50 6’177 0.7%  Gold 3’968 2.4%  Bitcoin 63’368 -1.7%  Dollar 0.8188 -0.5%  Öl 104.8 -10.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Holcim1221405Novartis1200526Zurich Insurance1107539ABB1222171
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Grünes Vorzeichen bei Fresenius-Aktie: Allianz erweitert Biosimilars-Portfolio - Ausblick bestätigt
Roche -Aktie dennoch tiefer: FDA-Zulassung für Cobas-Atemwegstest erhalten
Autoneum-Aktie klar im Plus: Übernahme der französischen Trèves Group geplant
Arbonia-Aktie bricht ein: Gewinnwarnung für 2026
Goldman Sachs bleibt bei Pharma bullish: Darum setzen die Analysten auf J&J, Eli Lilly & Merck
Suche...
ETF Sparplan

Südzucker Aktie 349450 / DE0007297004

Handeln
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

02.11.2026 16:29:00

Südzucker Aktie News: Südzucker am Montagnachmittag auf rotem Terrain

Südzucker Aktie News: Südzucker am Montagnachmittag auf rotem Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Südzucker. Die Aktionäre schickten das Papier von Südzucker nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 11,08 EUR.

Südzucker
10.23 CHF 0.25%
Kaufen Verkaufen

Die Südzucker-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 11,08 EUR. Bei 11,04 EUR markierte die Südzucker-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 11,18 EUR. Der Tagesumsatz der Südzucker-Aktie belief sich zuletzt auf 17'646 Aktien.

Am 31.03.2026 markierte das Papier bei 13,57 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Südzucker-Aktie ist somit 22,47 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 23.12.2025 gab der Anteilsschein bis auf 8,92 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,49 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Südzucker-Aktie.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Südzucker-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,135 EUR. Am 08.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,11 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.13 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 2.05 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Südzucker-Aktie in Höhe von 0,328 EUR im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Südzucker-Aktie

Oktober 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der Südzucker-Aktie angepasst

Südzucker-Aktie dennoch tiefer: Schwarze Zahlen im Halbjahr

Südzucker-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats


Bildquelle: ah
In eigener Sache

Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel

Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Südzucker AG (Suedzucker AG)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Südzucker AG (Suedzucker AG)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
27.10.26 Südzucker Overweight Barclays Capital
15.10.26 Südzucker Halten DZ BANK
13.10.26 Südzucker Hold Deutsche Bank AG
10.07.26 Südzucker Halten DZ BANK
29.06.26 Südzucker Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

17:15 Logo WHS Nasdaq nach dem KI-Ausverkauf: Jetzt müssen Apple, AMD & Palantir liefern!
16:54 Die Ökonomie der Einsamkeit
09:15 UBS Logo «Biotech is back»: Durchbruch aus dem Labor
09:13 Marktüberblick: Ölpreise mit Hoffnung auf Diplomatie unter Druck
08:55 SMI setzt Höhenflug fort
29.10.26 Julius Bär: 20.00% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (60%) auf DocMorris AG
29.10.26 Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
27.10.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Schindler, Siemens
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’393.46 19.75 SGB0YU
Short 15’701.50 13.91 SABWMU
Short 16’325.33 8.76 S2BAEU
SMI-Kurs: 14’802.52 02.11.2026 17:30:01
Long 14’137.97 19.49 SMBVRU
Long 13’829.45 13.84 S05FBU
Long 13’253.37 8.92 S8BFJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Marvell schluckt Laserspezialisten Lumentum - Aktien tiefrot
KW 44: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
ETF des Monats November 2026: Ein ganzes Portfolio in nur einem ETF
Hoffnung auf Diplomatie im Iran-Krieg: SMI stabil -- DAX beendet Handel freundlich -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Arbonia-Aktie bricht ein: Gewinnwarnung für 2026
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Oktober 2026: So performten die DAX-Aktien im vergangenen Monat
Autoneum-Aktie klar im Plus: Übernahme der französischen Trèves Group geplant
Was Analysten von der UBS-Aktie erwarten

Top-Rankings

Rohstoffe im Oktober 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Die Performance der Kryptowährungen
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte im vergangenen Monat stark. Das sind die Gewinner und ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Oktober 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der Oktober 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich di ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.