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Südzucker Aktie 349450 / DE0007297004

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02.10.2026 09:29:00

Südzucker Aktie News: Südzucker steigt am Vormittag

Südzucker Aktie News: Südzucker steigt am Vormittag

Die Aktie von Südzucker gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Südzucker-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 12,30 EUR zu.

Südzucker
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Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 12,30 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Südzucker-Aktie sogar auf 12,32 EUR. Bei 12,32 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Südzucker-Aktie belief sich zuletzt auf 4'717 Aktien.

Am 31.03.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 13,57 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Südzucker-Aktie mit einem Kursplus von 10,33 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 23.12.2025 auf bis zu 8,92 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 27,48 Prozent könnte die Südzucker-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Südzucker-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,128 EUR belaufen. Am 09.07.2026 hat Südzucker in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.05.2026 – vorgestellt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,01 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,18 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 2.06 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von -4,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.15 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Südzucker einen Gewinn von 0,380 EUR je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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