Südzucker Aktie 349450 / DE0007297004
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02.10.2026 16:29:00
Südzucker Aktie News: Südzucker am Nachmittag im Minusbereich
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Südzucker. Die Aktionäre schickten das Papier von Südzucker nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,0 Prozent auf 12,04 EUR.
Um 16:28 Uhr fiel die Südzucker-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,0 Prozent auf 12,04 EUR ab. Bei 11,94 EUR markierte die Südzucker-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 12,32 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 80'124 Südzucker-Aktien umgesetzt.
Bei 13,57 EUR erreichte der Titel am 31.03.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 12,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 8,92 EUR fiel das Papier am 23.12.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 25,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,128 EUR. Im Vorjahr erhielten Südzucker-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Südzucker gewährte am 09.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.05.2026 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,01 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,18 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -4,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2.06 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 2.15 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Experten gehen davon aus, dass Südzucker im Jahr 2027 0,380 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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