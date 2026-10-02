Südzucker Aktie 349450 / DE0007297004
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02.10.2026 12:29:00
Südzucker Aktie News: Südzucker am Mittag mit Kursabschlägen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Südzucker. Die Aktionäre schickten das Papier von Südzucker nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 12,18 EUR.
Der Südzucker-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 12,18 EUR. Der Kurs der Südzucker-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 12,16 EUR nach. Bei 12,32 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 34'083 Südzucker-Aktien gehandelt.
Am 31.03.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 13,57 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Südzucker-Aktie ist somit 11,41 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.12.2025 bei 8,92 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,77 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Südzucker-Aktie.
Südzucker-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,128 EUR aus. Am 09.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Südzucker ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,18 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -4,41 Prozent auf 2.06 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Südzucker 2.15 Mrd. EUR umgesetzt.
Experten taxieren den Südzucker-Gewinn für das Jahr 2027 auf 0,380 EUR je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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