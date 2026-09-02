Südzucker Aktie 349450 / DE0007297004
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02.09.2026 09:29:00
Südzucker Aktie News: Südzucker am Vormittag mit Abschlägen
Die Aktie von Südzucker gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Südzucker-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Minus bei 12,74 EUR.
Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 12,74 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Südzucker-Aktie bis auf 12,74 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 12,90 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Südzucker-Aktien beläuft sich auf 4'246 Stück.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.03.2026 bei 13,57 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,51 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Südzucker-Aktie. Am 23.12.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 8,92 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Südzucker-Aktie 29,98 Prozent sinken.
Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Südzucker-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,128 EUR. Am 09.07.2026 lud Südzucker zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.05.2026 endete. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,01 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,18 EUR je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Südzucker 2.06 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -4,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2.15 Mrd. EUR umgesetzt worden.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 0,377 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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