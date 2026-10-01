Südzucker Aktie 349450 / DE0007297004
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01.10.2026 09:29:00
Südzucker Aktie News: Südzucker am Vormittag mit Abschlägen
Die Aktie von Südzucker gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Südzucker-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 4,1 Prozent auf 12,64 EUR ab.
Die Südzucker-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:28 Uhr um 4,1 Prozent auf 12,64 EUR nach. Bei 12,52 EUR markierte die Südzucker-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 12,98 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 18'230 Südzucker-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 31.03.2026 auf bis zu 13,57 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Südzucker-Aktie liegt somit 6,85 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 23.12.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 8,92 EUR ab. Abschläge von 29,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nachdem Südzucker seine Aktionäre 2026 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,128 EUR je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Südzucker am 09.07.2026. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Südzucker ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,18 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Südzucker in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -4,41 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2.06 Mrd. EUR im Vergleich zu 2.15 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 0,380 EUR je Südzucker-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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