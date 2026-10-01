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Südzucker Aktie 349450 / DE0007297004

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01.10.2026 16:29:00

Südzucker Aktie News: Südzucker am Nachmittag mit kräftigen Verlusten

Südzucker Aktie News: Südzucker am Nachmittag mit kräftigen Verlusten

Die Aktie von Südzucker gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Südzucker-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 5,2 Prozent auf 12,50 EUR.

Südzucker
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Die Südzucker-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 5,2 Prozent auf 12,50 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Südzucker-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 12,48 EUR aus. Bei 12,98 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 110'341 Südzucker-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 13,57 EUR erreichte der Titel am 31.03.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,56 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 8,92 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Südzucker-Aktie ist somit 28,64 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,128 EUR. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Südzucker am 09.07.2026 vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,01 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,18 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -4,41 Prozent auf 2.06 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Südzucker 2.15 Mrd. EUR umgesetzt.

Experten gehen davon aus, dass Südzucker im Jahr 2027 0,380 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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