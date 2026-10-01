Südzucker Aktie News: Südzucker am Mittag mit Kurseinbussen

Die Südzucker-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 4,2 Prozent bei 12,62 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Südzucker-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 12,50 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 12,98 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 73'858 Südzucker-Aktien umgesetzt.

Am 31.03.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,57 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,53 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.12.2025 (8,92 EUR). Der aktuelle Kurs der Südzucker-Aktie ist somit 29,32 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Südzucker seine Aktionäre 2026 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,128 EUR je Aktie ausschütten. Am 09.07.2026 äusserte sich Südzucker zu den Kennzahlen des am 31.05.2026 ausgelaufenen Quartals. Südzucker hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,01 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,18 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Südzucker hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.06 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -4,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.15 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 0,380 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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