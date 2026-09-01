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Südzucker Aktie 349450 / DE0007297004

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01.09.2026 09:29:00

Südzucker Aktie News: Südzucker zeigt sich am Dienstagvormittag fester

Südzucker Aktie News: Südzucker zeigt sich am Dienstagvormittag fester

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Südzucker. Die Südzucker-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 12,80 EUR.

Südzucker
12.03 CHF 1.02%
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Im XETRA-Handel gewannen die Südzucker-Papiere um 09:28 Uhr 0,2 Prozent. Bei 12,80 EUR erreichte die Südzucker-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 12,70 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Südzucker-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'430 Stück gehandelt.

Am 31.03.2026 markierte das Papier bei 13,57 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,02 Prozent über dem aktuellen Kurs der Südzucker-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.12.2025 bei 8,92 EUR. Der derzeitige Kurs der Südzucker-Aktie liegt somit 43,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Südzucker-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,128 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Südzucker 0,000 EUR aus. Die Bilanz zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal legte Südzucker am 09.07.2026 vor. Südzucker hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,01 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,18 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Südzucker in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -4,41 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2.06 Mrd. EUR im Vergleich zu 2.15 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 0,377 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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