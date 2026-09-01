Südzucker Aktie 349450 / DE0007297004
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
01.09.2026 16:29:00
Südzucker Aktie News: Südzucker am Dienstagnachmittag gesucht
Die Aktie von Südzucker gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Südzucker nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 12,80 EUR.
Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 12,80 EUR zu. Die Südzucker-Aktie zog in der Spitze bis auf 12,94 EUR an. Bei 12,70 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 42'209 Südzucker-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 31.03.2026 auf bis zu 13,57 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 6,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 8,92 EUR fiel das Papier am 23.12.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Südzucker-Aktie damit 43,50 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Südzucker-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,128 EUR belaufen. Am 09.07.2026 hat Südzucker in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.05.2026 – vorgestellt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,01 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,18 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.06 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von -4,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.15 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Südzucker einen Gewinn von 0,377 EUR je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Südzucker-Aktie
Südzucker-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
So schätzen Analysten die Südzucker-Aktie ein
April 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der Südzucker-Aktie angepasst
Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?
Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Südzucker AG (Suedzucker AG)
|
01.09.26
|Südzucker Aktie News: Südzucker am Dienstagnachmittag gesucht (finanzen.ch)
|
01.09.26
|Südzucker Aktie News: Südzucker zeigt sich am Dienstagvormittag fester (finanzen.ch)
|
27.08.26
|Südzucker Aktie News: Südzucker am Mittag leichter (finanzen.ch)
|
25.08.26
|Börse Frankfurt in Grün: Zum Ende des Dienstagshandels Gewinne im SDAX (finanzen.ch)
|
25.08.26
|Handel in Frankfurt: SDAX am Dienstagnachmittag fester (finanzen.ch)
|
25.08.26
|XETRA-Handel: SDAX präsentiert sich am Mittag fester (finanzen.ch)
|
24.08.26
|Montagshandel in Frankfurt: SDAX präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.ch)
|
24.08.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX schwächelt am Nachmittag (finanzen.ch)