Südlink-Stromautobahn soll Würzburg westlich umgehen

BERLIN (Dow Jones)--Die Hochspannungsleitung Südlink soll westlich des Grossraums Würzburg verlaufen. Das hat die Bundesnetzagentur beschlossen und folgte damit weitestgehend dem Vorschlag der Übertragungsnetzbetreiber TenneT und TransnetBW. Der Beschluss betrifft den 137 Kilometer langen Trassenabschnitt vom unterfränkischen Arnstein in Bayern bis Grossgartach in Baden-Württemberg.

Lediglich bei Heckfeld im Norden von Baden-Württemberg hat die Netzagentur abweichend vom Vorschlag eine Westumgehung festgelegt. Bei Kochendorf (Bad Friedrichshall) soll ein bestehendes Salzbergwerk für die Verlegung unter Tage genutzt werden. Die Erdverkabelung werde zwar teurer, vermeide aber Konflikte mit Naturschützern und Anwohnern.

Die derzeitigen Entscheidungen verlaufen in der sogenannten Bundesfachplanung. Erst wenn diese abgeschlossen ist, kann der genaue Leitungsverlauf im eigentlichen Planfeststellungsverfahren festgelegt werden. Südlink ist neben Korridor A und Südostlink eine von drei Gleichstromverbindungen, die den Windstrom aus Norddeutschland in die Industriezentren des Südens transportieren sollen. 2026 soll die Trasse in Betrieb genommen werden.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/kla

(END) Dow Jones Newswires

September 25, 2020 05:22 ET (09:22 GMT)