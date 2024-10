Südkoreanischer VW-Rivale Hyundai verdient weniger als erwartet - Aktie fällt

SEOUL (awp international) - Der südkoreanische Autobauer Hyundai hat im dritten Quartal wegen höherer Rabatte und gestiegenen Kosten weniger verdient. Der Umsatz kletterte zwar um 4,7 Prozent auf 42,9 Billionen koreanische Won (28,8 Mrd Euro), wie der Konkurrent von Volkswagen und Toyota am Donnerstag in Seoul mitteilte. Der operative Gewinn sank jedoch um 6,5 Prozent auf 3,6 Billionen Won. Die operative Marge fiel um einen Prozentpunkt auf 8,3 Prozent. Mit dem Ergebnis schnitt Hyundai schwächer ab als von Analysten im Schnitt erwartet. Die Aktie sackte in Seoul um fast fünf Prozent ab.

Hyundai hat im dritten Quartal gut eine Million Autos abgesetzt, gut drei Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Schwächer waren dabei die Märkte Europa und Indien, in dem für das Unternehmen kleineren Markt China sackten die Verkäufe sogar ab. Auf seinen wichtigsten Märkten Nordamerika und Südkorea schnitt Hyundai hingegen besser ab. Der Nettogewinn fiel um drei Prozent auf 3,2 Billionen Won./men/ngu/jha/