Sudarshan Pharma Industries: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Sudarshan Pharma Industries hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.23 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 0.160 INR je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.74 Milliarden INR – ein Plus von 20.07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sudarshan Pharma Industries 1.45 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch