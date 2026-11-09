Sudarshan Chemical Industries stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Sudarshan Chemical Industries hat am 06.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurden 3.50 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sudarshan Chemical Industries 1.50 INR je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sudarshan Chemical Industries in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14.88 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 27.43 Milliarden INR im Vergleich zu 23.87 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch